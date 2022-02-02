العاصمة: الإطاحة بعصابة أحياء في بئر مراد رايس
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، من الإطاحة بعصابة أحياء شاركت في المشاجرة باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.
وفي بيان لأمن ولاية الجزائر، فقد قامت العصابة بزرع الرعب داخل التجمعات السكنية، مع حيازة المؤثرات العقلية لغرض الاستهلاك الشخصي وعرضها على الغير.
وفي هذا السياق أضاف البيان، أن القضية جاءت على إثر عمليات شرطية قامت بها ذات المصالح لعدة أحياء سكنية والتي تهدف إلى محاربة هذا النوع من الإجرام.
حيث أسفرت هاته العملية على توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة ينحدرون من ولاية الجزائر.
كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ من 305000 دج، مجموعة من الأسلحة البيضاء، وكذا مؤثرات عقلية.
هذا و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
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العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية تُروّج المخدرات بالرويبة
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة بالعاصمة. من تفكيك جماعة أشرار مع جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تفكيك شبكة إجرامية تقوم بالإتجار غير الشرعي للمخدرات والأقراص المهلوسة. كما تم حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي. وتوقيف شخصين مشتبه فيهما. أحدهما محل ثلاثة أوامر بالقبض، ينحدران من ولاية الجزائر، وتتراوح أعمارهما ما بين 30 و 50 سنة.
وأضاف البيان، أن التحريات التي قامت به ذات المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أفضت إلى حجز مبلغ مالي يقدر بـ 23 مليون و 820 ألف سنتيم من عائدات ترويج المخدرات.
بالإضافة كذلك إلى 780 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع. و 44 غرام من مخدر القنب الهندي. و أسلحة بيضاء متمثلة في بندقية صيد بحرية و كذا سكين من نوع أوكابي. بالإضافة كذلك إلى 146 وحدة من المشروبات الكحولية، و هاتفين نقالين.