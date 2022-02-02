العاصمة: الإطاحة بعصابة أحياء في بئر مراد رايس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، من الإطاحة بعصابة أحياء شاركت في المشاجرة باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

وفي بيان لأمن ولاية الجزائر، فقد قامت العصابة بزرع الرعب داخل التجمعات السكنية، مع حيازة المؤثرات العقلية لغرض الاستهلاك الشخصي وعرضها على الغير.

وفي هذا السياق أضاف البيان، أن القضية جاءت على إثر عمليات شرطية قامت بها ذات المصالح لعدة أحياء سكنية والتي تهدف إلى محاربة هذا النوع من الإجرام.

حيث أسفرت هاته العملية على توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة ينحدرون من ولاية الجزائر.

كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ من 305000 دج، مجموعة من الأسلحة البيضاء، وكذا مؤثرات عقلية.

هذا و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

طالع أيضا:

العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية تُروّج المخدرات بالرويبة