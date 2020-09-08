أمن العاصمة: برنامج أمني تزامنا والتقلبات الجوية

سطّرت مصالح أمن ولاية الجزائر، مخطّطا أمنيا خاصا على مستوى الطرق والأحياء خصوصا في النقاط السوداء التي شهدت إنسدادا كبيرا وعرقلة في حركة المرور.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإنها تعمل ومنذ بداية تهاطل الأمطار، على ضمان انسيابية مرورية من خلال تكثيف الدوريات الراكبة.

وكذا التمركز على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية والطرقات ناهيك عن الإستعانة بفرق “السكوتر” والدرّاجات النّارية داخل المناطق الحضرية والعمرانية وخارجها.

وأضاف البيان، أن عناصر الشرطة تعمل على إخلاء الممر الإستعجالي تحسّبا لأي طارئ.

ناهيك عن التدخل الآني والفوري حيال أي سيارة تكون في حالة عطب من قبل الوحدات العملياتية بالميدان.

كما تعمل وحدات شرطة حماية البيئة والعمران، على التبليغ عن النقاط السوداء التي تشهد بالوعات ومجارير تشهد انسدادا كبيرا أدى إى عرقة حركة المرور أو قطع الطريق بصفة كليّة.

وعلى صعيد آخر، كثّفت مختلف مصالح أمن ولاية الجزائر، من خرجاتها التحسيسية لفائدة سائقي مختلف المركبات.

وقدمت جملة من النصائح والإرشادات المتعلّقة بضرورة إحترام قانون المرور وقواعد السياقة السليمة أثناء التقلّبات الجويّة.