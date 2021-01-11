أمن العاصمة: بعد تسجيل تحويلات للـ”دوفيز” من أحد البنوك العمومية.. توقيف 7 أشخاص بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من سبعة أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم إمرأة.

وأسفرت العملية، من استرجاع مبلغ مالي من العملة الوطنية قُدر بـ244 مليون سنتيم، ومبلغ من العملة الأجنبية يقدر بـ68500 أورو.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات لمصالح الشرطة،بخصوص تسجيل تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية جد معتبرة بالعملة الصعبة من أحد البنوك العمومية.

وخلال العملية حجز المصالح الأمنية، مركبات نفعية، وثلاث عقارات.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، عن تهمة إختلاس أموال عـمومية وسوء إستغلال الوظيفة وتبييض الأموال.