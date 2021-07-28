أمن العاصمة.. تحرير 624 إعذار و30 اقتراح غلق للمحلات التجارية

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى غاية 25 جويلية 2021، من مراقبة 2768 متجر ومحل تجاري، استمرارا للجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم على اثر هذه العمليات، تسجيل 654 مخالفة وجبت اتخاذ اجراءات إدارية تضمنت تحرير 624 إعذار و30 اقتراح الغلق للمحلات التجارية.

كما تناشد مصالح أمن ولاية الجزائر، المواطنين الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وكذا التطبيق الصارم للحجر المنزلي الجزئي.