أمن العاصمة.. تدابير أمنية لحماية المواطنين يومي العيد المبارك

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أمن العاصمة.. تدابير أمنية لحماية المواطنين يومي العيد المبارك
بقلم فوزية.م

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر بمناسبة حلول عيد الفطر غدا الأحد مخططا أمنيا “محكما” لضمان التغطية الأمنية الشاملة والفعالة ليومي العيد.

أفادت مصالح أمن ولاية العاصمة، اليوم السبت في بيان لها، أنه وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية مع تعزيز انتشار مختلف التشكيلات الأمنية ودوريات الشرطة الراكبة والراجلة.
وكذا تكثيف المراقبة على مستوى الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة لغرض تطبيق الإجراءات والتدابير الأمنية الاحترازية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

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