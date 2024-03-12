أمن العاصمة: تدابير وإجراءات خاصة بشهر رمضان

وضعت مصالح أمن ولاية الجزائرمخططا امنيا خاصا يتضمن جملة من التدابير والإجراءات لتأمين المواطنين وممتلكاتهم طيلة شهر رمضان .

وأوضحتذات المصالح في بيانها أن التشكيلات الأمنية ستعمل على ضمان تغطية أمنية بمختلف قطاع الاختصاص منها الأسواق والمساجد والفضاءات والساحات العمومية. وكذا أماكن التسلية والترفيه.

وأضاف البيان أن ذات المصالح تعمل على تأمين المحطات البرية لنقل المسافرين ومحاطات النقل بالسكك الحديدية. الى جانب خطوط الميترو والترامواي التي تعرف حركة دائمة طوال الشهر الفضيل. بالإضافة إلى وضع تشكيل خاص لتأمين المصلين بجامع الجزائر.

كما سخرت مصالح أمن العاصمة الدوريات الراكبة والراجلة للعمل على تسهيل انسيابية حركة المرور بمختلف الأحياء والشوارع. وكذا تأمين المحاور الرئيسية للطرقات، خصوصا في ساعات الذروة وقبيل الإفطار. بالإضافة الى “توعية سواق المركبات وتذكيرهم بأخطار حوادث المرور، خاصة قبيل الإفطار.