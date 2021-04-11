أمن العاصمة: تسجيل 11516 مخالفة مرورية وسحب 4069 “بارمي” خلال مارس

قامت شرطة العاصمة بـ 6340 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تمّ تنفيذ 12 قرار غلق صادرة عن السلطات المختصة.

أما في مجال الوقاية المرورية، فقد سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة، 11516 مخالفة مرورية.

وسحب على إثرها 4069 رخصة، كما تم تسجيل 54 حادث مرور جسماني، أصيب خلالها 54 شخص بجروح مع تسجيل وفاتين.

حيث أنّ أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى.

في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ 407 عملية حفظ النظام، فيما تمّ تحويل 930 شخص متشرّد.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة، 51619 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17.

بالإضافة إلى 1225 مكالمة خاصة بالرقم 104.