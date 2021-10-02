أمن العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية تحترف الترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، في عملية منسقة بين فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات بالمقاطعة الشرقية وفرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تحترف الترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وفي بيان لمديرية امن ولاية العاصمة، فقد تم حجز 14 ألف و 950 قرض مهلوس، بالاضافة الى شاحنة ذات مقطورة ومركبة سياحية.

إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ10210 دج، مع حجز 6 هواتف نقالة.