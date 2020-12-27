أمن العاصمة توقيف شخص محل أمر بالقبض وتفكيك جماعة أشرار

تمكنت مصالح أمن العاصمة من توقيف شخص محل أمر بالقبض، بالإضافة إلى تفكيك جماعة أشرار بتهم جناية السرقة بالتسلق مع تزوير وتخريب الرقم التسلسلي لدراجة نارية

القضية الأولى عالجتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بئر التوتة.

وعلى إثر دوريات لذات الفرقة بقطاع الإختصاص، لفت انتباههم شخص مشتبه فيه محل أمر بالقبض في قضية النصب والإحتيال.

بعد التقرّب من المشتبه فيه وإخضاعه لعملية التلمّس الجسدي والتأكّد من الهوية، تبيّن أنّ الهوية المدوّنة في البطاقة الوطنية البيومترية التي كانت بحوزته، تنطبق على الشخص محل الامر بالقبض.

وعلى اثر هذه المعطيات تم توقيف المعني وتحويله إلى المقر الأمني.

القضية الثانية عالجها الأمن الحضري الخامس فايزي بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء.

وتتعلق هذه القضية بسرقة دراجة نارية من داخل منزل أحد المواطنين، التحرّيات التي قامت بها عناصر الشرطة أفضت إلى تحديد هويّة شخصين مشتبه فيهما تمّ توقيفهما.

بعد التحرّي معهما، أفصحا عن هويّة الشخص الذي اشترى الدراجة النارية المسروقة والتي وضعت للسير بعد تخريب رقمها التسلسلي، حيث تمّ توقيفه هو الآخر.

بعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، تمّ تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.