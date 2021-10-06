أمن العاصمة: توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم في قضايا متفرقة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الخامس بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد من توقيف أربعة مشتبه بهم، متورطين في قضايا متفرقة.

وفي بيان لأمن ولاية الجزائر، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين (20 و 37 سنة) من بينهم فتاة، تورطوا في قضايا متفرقة، أولاها قضية الضرب والجرح العمديان بواسطة سلاح أبيض، تعرض فيها الضحية للاعتداء على مرتين بواسطة ساطور ثم بواسطة سكين.

فيما ضبطت نفس المصلحة المحققة في حالة تلبس شخصان في قضية المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما ضبطت المشتبه به الأخير وهي فتاة في قضية إهانة موظفين أثناء تأدية المهام مع التحطيم العمدي لملك الغير متبوع بالاعتداء بالضرب والسب والتهديد داخل مؤسسة عمومية.

وتمت القضايا المعالجة تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة التي قدم أمامها المشتبه بهم بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية.