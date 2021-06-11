أمن العاصمة: توقيف 3799 مشتبه فيه خلال شهر ماي

عالجت مصالح الشرطة القضائية خلال شهر ماي لسنة 2021، 3412 قضية. أفضت إلى إيقاف 3799 مشتبه فيه. تمّ تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصّة. من بينهم 1921 مشتبه فيه في قضايا تتعلّق بحيازة واستهلاك المخدّرات والأقراص المهلوسة.

كما تم توقيف 258 شخص متورّط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و1878 شخص متورّط في مختلف القضايا. ومن بين القضايا المعالجة 775 قضية متعلّقة بالمساس بالأشخاص. 274 قضية متعلّقة بالمساس بالممتلكات.

أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 20 قضية، بينما تمّ معالجة 464 قضية متعلّقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي. بالإضافة إلى 7 قضية متعلقة بالجرائم الإقتصادية والمالية. ناهيك عن تسجيل 11 قضية مرتبطة بالجرائم المعلوماتية.

أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإنّ ذات المصالح عالجت 248 قضية. تورط فيها 258 شخص، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية. وأودع منهم 14 شخص الحبس المؤقت.

وفي إطار مكافحة المخدرات تمّت معالجة 1861 قضية تورط فيها (1921) شخص. مع حجز 11.161 كلغ من القنب الهندي. بالإضافة إلى 24627 قرص مهلوس. 2.22 غرام من الكوكايين، 2.34 غرام من الهيروين. 0.01 غرام من الأفيون و28 قارورة محلول مهلوس.

بخصوص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال نفس الشهر لسنة 2021، فإن قوات الشرطة قامت بـ 9842 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة. أين تمّ تنفيذ 20 قرار غلق صادرة عن السلطات المختصة.

أما في مجال الوقاية المرورية، فقد سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة، 8922 مخالفة مرورية سحب على إثرها 2775 رخصة. كما تم تسجيل 61 حادث مرور جسماني، أصيب خلالها 58 شخص بجروح مع تسجيل وفاتين.

حيث أنّ أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى. في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ 256عملية حفظ النظام. فيما تمّ تحويل 252 شخص متشرّد.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة، 52647 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17. بالإضافة إلى 810 مكالمة خاصة بالرقم 104. لتبقى هذه الأرقام تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما من شانه المساس بأمنهم وسلامتهم.