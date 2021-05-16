أمن العاصمة.. توقيف 3846 شخصا في قضايا مختلفة خلال شهر

عالجت مصالح الشرطة القضائية بأمن العاصمة، 1634 قضية، وأوقفت 3846 شخصا تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، خلال شهر أفريل 2021.

ومن بين الموقوفين، 2173 مشتبه فيه، في قضايا تتعلّق بحيازة واستهلاك المخدّرات والأقراص المهلوسة.

بالإضافة إلى 261 شخص متورّط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و1412 شخص متورّط في مختلف القضايا.

وبخصوص القضايا التي تمت معالجتها، توجد 612 قضية متعلّقة بالمساس بالأشخاص، و255 قضية متعلّقة بالمساس بالممتلكات.

أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 20 قضية.

بينما تمّت معالجة 375 قضية متعلّقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي.

بالإضافة إلى 76 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، و4 قضايا مرتبطة بالجرائم المعلوماتية.

وبالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، عالجت ذات المصالح 253 قضية تورط فيها 261 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية وأودع منهم 8 شخص الحبس المؤقت.

وفي إطار مكافحة المخدرات، تمّت معالجة 2079 قضية تورط فيها 2173 شخص.

وتم حجز 17.399 كلغ من القنب الهندي، و12704 قرص مهلوس، و2.43 غرام من الكوكايين.

بالإضافة إلى 7.30 غرام من الهيروين، و8.61 غرام من الأفيون و7 قارورات تحمل محلول مهلوس.

وبخصوص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال نفس الشهر لسنة 2021، فإن قوات الشرطة قامت بـ8414 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة.

أين تمّ تنفيذ 44 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.

أما في مجال الوقاية المرورية، فقد سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة 9849 مخالفة مرورية سحب على إثرها 4311 رخصة.

كما تم تسجيل 31 حادث مرور جسماني، أصيب خلالها 35 شخص بجروح مع تسجيل 5 حالات وفاة.

كما قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ 408 عملية حفظ النظام، وتمّ تحويل 578 شخص متشرّد.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة 49115 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17.

بالإضافة إلى 1242 مكالمة خاصة بالرقم 104.

لتبقى هذه الأرقام تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما من شانه المساس بأمنهم وسلامتهم.