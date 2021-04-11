أمن العاصمة: توقيف 4011 شخص مشتبه فيهم خلال شهر

عالجت مصالح الشرطة القضائية بالعاصمة خلال شهر مارس، 3569 قضية.

وأفضت إلى إيقاف 4011 مشتبه فيه، تمّ تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصّة.

ومن بينهم 2143 مشتبه فيه في قضايا تتعلّق بحيازة واستهلاك المخدّرات والأقراص المهلوسة.

بالإضافة إلى 276 شخص متورّط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و 1592 شخص متورّط في مختلف القضايا.

ومن بين القضايا المعالجة 648 قضية متعلّقة بالمساس بالأشخاص، 323 قضية متعلّقة بالمساس بالممتلكات.

أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 51 قضية.

بينما تمّ معالجة 424 قضية متعلّقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي.

بالإضافة إلى 83 قضية متعلقة بالجرائم الإقتصادية والمالية، ناهيك عن تسجيل 8 قضايا مرتبطة بالجرائم المعلوماتية.

أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإنّ ذات المصالح عالجت 276 قضية، تورط فيها 276 شخص.

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية، وأودع منهم 10 أشخاص الحبس المؤقت.

في إطار مكافحة المخدرات، تمّت معالجة 2032 قضية، تورط فيها 2143 شخص.

وتم حجز 172.920 كلغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى 15157 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى 12.91 غرام من الكوكايين، 14.2 غرام من الهيروين، و7 قارورة محلول مهلوس.