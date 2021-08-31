أمن العاصمة: توقيف 5 أشخاص وحجز أكثر من ألفين قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الادارية ببراقي بالجزائرالعاصمة، من توقيف 5 أشخاص و حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة واسترجاع مايفوق 81 مليون سنتيم.

وفي ييان لمديرية أمن ولاية العاصمة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في قرقة الشرطة القضائية، بأمن المقاطعة الإدراية براقي، قضية حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة لغرض المتاجرة، البيع والتخزين، في اطار جماعية اجرامية منظمة، متبوع بحمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي حيث تم توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 25 و 35 سنة مسبوقين قضائيا.

وأضاف البيان أن هاته العملية مكنت من حجز 2087 قرص مؤثر عقلي ، 69 قرص مخدر صلب، قارورتي ملون يستعمل في تجديد بريق المخدرات الصلبة، و 6 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلفة الأحجام، و 32 وحدة العاب نارية (بوق) ومبلغ مالي قدره 81 4940.00 سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.