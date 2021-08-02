أمن العاصمة: حجز أكثر من 747 ألف وحدة من الألعاب النارية

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات قسم شرق بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لأمن ولاية العاصمة، تحت إشرف نيابة محكمة الدارالبيضاء، من توقيف شخص وحجز أكثر من 747 ألف وحدة من الألعاب النارية.

وجاء في بيان لمديرية أمن ولاية العاصمة، اليوم الإثنين، أن ” فرقة مكافحة المخدرات قسم شرق بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشرف نيابة محكمة الدار البيضاء تتمكن من توقيف شخص في قضية تتعلق بحيازة و تهريب الالعاب النارية المختلفة و البضائع ذات المنشأ الاجنبي بطريقة غير شرعية حيث تم حجز 747.472 ألف وحدة من الألعاب التارية.

إضافة إلى “حجز كمية من أقراص الفحم قدرت بــ 864.000 ألف وحدة بالإضافة إلى 83 علبة كرتونية تتضمن كمية مختلفة من النعال الرجالية و النسائية، تستعمل للتمويه بإعطاء طابع للتخزين”.