أمن العاصمة: حجز سيارة سياحية و561 مؤثر عقلي و9 وصفات طبية مؤشرة وفارغة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض بيعها.

وتم توقيف شخصين مشتبه فيهما من طرف عناصر الأمن الحضري الأول بتسالة المرجة بأمن المقاطعة الإدارية لبئر توتة.

حيث وبعد عملية تلمس جسدي للمشتبه فيهما، ضبط بحوزتهما على كمية من المؤثرات عقلية.

ليتم إقتيادهما إلى مقر الأمن الحضري الأول بتسالة المرجة لإستكمال الإجراءات القانونية.

حيث أسفرت عملية التفتيش الدقيق عن حجز مبلغ مالي يقدر بـ (18665) دج من عائدات الترويج.

بالإضافة الى 9 وصفات طبية مؤشرة وفارغة، و6 شفرات حلاقة، و7 قنينات تحتوى على محلول طبي و2عصى خشبية، وسيارة سياحية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.