أمن العاصمة: حجز 9 كلغ من المخدرات و49261 قرص مهلوس شهر نوفمبر

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر، عن حجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة والمخدرات بمختلف أنواعها خلال شهر نوفمبر المنصرم.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مختلف مصالح الشرطة القضائية حجزت 9 كيلوغرامات من القنب الهندي و49261 قرصا من المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى 1604.34 غراما من الكوكايين و35.33 غراما من الهيروين و16 قارورة محلول مخدر”.

وأضاف البيان، أنه بعد استيفاء الإجراءات القانونية تمّ تقديم المشبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا.