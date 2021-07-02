أمن العاصمة: ضمان تأمين 11 شاطئا بمناسبة موسم الاصطياف 2021

سخّرت مصالح أمن ولاية الجزائر مختلف الوسائل المادية والبشرية لتأمين موسم الاصطياف لسنة 2021. من خلال تأمين المواطنين على مستوى 11 شاطئا موزعا على 06 مقاطعات إدارية ساحلية.

ويشمل المخطط جملة من الإجراءات الأمنية، ترتكز أساسا على التطبيق الصارم لمكافحة كافة أشكال الجريمة ضمن شواطئ قطاع اختصاص الشرطة. إلى جانب تسهيل وضمان الانسيابية المرورية والسهر على تطبيق قانون المروري. بما في ذلك ردع كل المخالفات، محاربة الحظائر العشوائية.

بالإضافة إلى كثيف الدوريات الراكبة والراجلة لفرق الشرطة القضائية للتصدي لكل أنواع الإجرام. والوقوف على تطبيق الإجراءات و التدابير الوقاية للحد من فيروس كورونا.