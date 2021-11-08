أمن العاصمة: معالجة أكثر من 12 ألف قضية خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية

عالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر العاصمة، خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، 12 ألف و 941 قضية في إطار مكافحة الجريمة الحضرية.

وفي بيان لأمن الولاية حول حصيلة نشاطات مصالح الشرطة القضائية فقد تم إيقاف 11036 شخص متورط تمّ تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصّة.

وفي هذا السياق، من بين القضايا المعالجة 2315 قضية متعلّقة بالمساس بالأشخاص والممتلكات.أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة.

فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 1244 قضية. بينما تمّ معالجة 3678 قضية متعلّقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي،و 96 قضية مرتبطة بالجرائم المعلوماتية.

كما عالجت ذات المصلحة 842 قضية لحمل الأسلحة البيضاء المحظورة، تورط فيها 838 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.

وفي إطار مكافحة المخدرات تمّت معالجة 5106 قضية تورط فيها 5379 شخص، مع حجز 28 كلغ و 5898 غ من القنب الهندي.

بالإضافة إلى 118850 قرص مهلوس، (82.40) غرام من الكوكايين، (765.9) غرام من الهيروين.وبخصوص القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

فقد عالجت ذات المصالح 279 قضية في هذا الشأن 111 منها تتعلق بالمخالفات ذات الطابع التجاري.

إضافة الى القضايا المتبقية فتخص الجرائم المالية: 96 قضية نصب واحتيال، 47 قضية تزوير واستعمال المزور في وثائق ومحررات إدارية، و 25 قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية.

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