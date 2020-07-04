أمن العاصمة: معالجة قرابة 3900 قضية خلال شهر جوان

سجلت مصالح الامن بولاية الجزائر خلال شهر جوان من معالجة 3899 قضية أي بنسبة 82.71 بالمئة فيما تبقى قرابة 18 بالمئة في طور الإنجاز.

وأوضحت ذات المصالح تم توقيف 3722 شخص في قضايا مختلفة وتمثلت كتالي:

قضايا مساس بالملك عام قدرت ب 560 قضية.

قضايا المساس بالأشخاص 696 قضية.

قضايا مساس بالأداب العامة 28 قضية.

قضايا اقتصادية والمالية 104 قضية.

قضايا المساس بممتلكات الغير 800 قضية.

قضايا خاصة بالجرائم معلوماتية 49 قضية.

كما تصدرت قائمة القضايا محاربة اتجار غيرالشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلي حيث سجلت 1720 قضية.

تم توقيف فيها 1890 شخص هذه القضايا تعود لمبادرات المصلحة من خلال مداهمات لشرطة.