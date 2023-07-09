أمن العاصمة.. نداء بخصوص مشتبه فيه متورط في قضية نصب

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر, ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء, اليوم الأحد, نداء إلى المواطنين بخصوص مشتبه فيه في قضية نصب. داعية كل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر, التقرب إلى مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة.

وجاء في النداء المرفق بصورة للمشتبه فيه, أنه “طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة. تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء. إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة: المدعو+م ع+ مشتبه فيه في قضية نصب”.

وفي هذا الصدد — يضيف ذات المصدر– توجه مصالح أمن ولاية الجزائر, نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، التقرب إلى مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة.