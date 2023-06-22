أمن العاصمة يتخذ هذه الإجراءات لتأمين المصطافين والعائلات

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر جملة من التدابير والإجراءات الأمنية لتأمين المصطافين والعائلات مع بدء موسم الإصطياف.

وحسب بيان لشرطة العاصمة، ستعمل التشكيلات الأمنية على ضمان تغطية أمنية بمختلف قطاع الاختصاص بدء بالشواطي المسموحة. الفضاءات والساحات العمومية، أماكن التسلية والترفيه. وصولا إلى محطّات نقل المسافرين (البرية، السكّة الحديدية، الميترو والترامواي).

وسيكون للمصالح العملياتية، مهام خاصة لتأمين مختلف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية. التي ستقام بقطاع الاختصاص من خلال اتّخاذ وضعيات ثابتة ودوريات راكبة وأخرى راجلة، لتنظيم هذه التظاهرات.

كما ستعمل على تسهيل انسيابية حركة المرور بمختلف الأحياء والشوارع. ناهيك عن تأمين المحاور الرئيسية بالطرقات خصوصا المؤدية إلى 35 شاطئ.

ومن هذه الشواطئ، عروس البحر ببلدية برج الكيفان، وكيتاني وقاع السوربباب الوادي. والشاطىء الغربي بسيدي فرج، وشاطئ الجميلة والبحر المتوسط بالشراقة ، والعمود الأبيض بحسين داي، أين سخرت لها 22 مركز شرطة.

كما ستقوم أيضا بتوعية وتحسييس سواق المركبات من أخطار حوادت المرور. وعدم احترام قانون المرور خاصة سواق الحافلات ذات المسافات الطويلة.

وستعمل أفواج ميدانية من شرطة العمران وحماية البيئة مدعّمة بتشكيلات أخرى على تطهير محيط الأسواق والمساحات العمومية من الباعة غير الشرعيين. مع تكثيف الدوريات لمحاربة ظاهرة الحظائر غير الشرعية وكذا ردع المخالفين بخصوص التجاوزات المتعلّقة بالصحة والبيئة.

فيما ستقوم مختلف فرق الشرطة القضائية بالزي المدني والرسمي، من خلال تكثيف من الدوريات الراكبة والراجلة لتجسيد التواجد الدائم في الميدان والمستمر. ولمواجهة جرائم المساس بالأشخاص والممتلكات وحفظ الأمن والسكينة العامة.

بالإضافة على ضمان السير الحسن لموسم الاصطياف مصالح الشرطة متواجدة بالمراكز الأمنية على مستوى الشواطئ تتكفل بتقديم الخدمة الأمنية للمصطافين من خلال الإستفسار والتوجيه والتدخل.

كما تضع مصالح الأمن، أرقامها الهاتفية الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17 ، تطبيقة ” الو شرطة ” تحت تصرفهم للتبليغ عن أي تجاوزات.