أمن العاصمة يتلقى أزيد من 12 ألف مكالمة خلال أسبوع

تلقت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، أزيد من 12 ألف مكالمة هاتفية، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الأربعاء، تلقت قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر العاصمة، على الخط الأخضر 15/48 وكذا خط النجدة 17، 12455 مكالمة هاتفية.

وتتعلق المكالمات، بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام، وكذا طلب الإرشادات والتوجيهات، كما تلقت 6 تبليغات عبر تطببيق “ألو شرطة”.

وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف 9 أشخاص مشتبه فيه محل تبليغ، تم على إثرها ضبط وحجز 2534 قرص مؤثر عقلي، و10.25 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي.

بالإضافة إلى حجز 4.3 مليون سنتيم، مع استرجاع شاحنة محل سرقة.