أمن العاصمة يتلقى أزيد من 24 ألف اتصال خلال أسبوعين

تلقت مصالح أمن العاصمة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 14 سبتمبر 24512 إتصالا من قبل المواطنين عبر الخطوط الخضراء.تمكنت من خلالها حل 17 قضية نوعية، و9 صور مجدية عبر تطبيق “ألو شرطة”.

وأفادت مصالح أمن ولاية الجزائر في بيان لها اليوم، أن تدخلاتها خلال الأسبوعين الماضيين مكنت من حجز قرابة 360 غ من القنب الهندي.و698 قرص مهلوس، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية بقيمة 258.600 دج من عائدات الترويج.

كما ضبطت 33 سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام، وتوقيف 23 مشتبه به من مختلف القضايا.وإسترجاع مركبتين محل سرقة ومبلغين ماليين مسروقين بقيمة 60.000 دج، وإسترجعت 4 بطاريات من أعمدة إستقطاب موجات الهاتف مسروقة.

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