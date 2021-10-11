أمن العاصمة يتلقى أزيد من 53 ألف مكالمة عبر الخط الأخضر شهر سبتمبر

تلقت مصالح الأمن الوطني خلال شهر سبتمبر 53149 المنصرم ألف مكالمة، عبر الخط الأخضر “1548”، وخط النجدة “17” . كما تلقت 24 صورة عبر تطبيق “ألو شرطة“، وتم التكفل بـ16 منها.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت هذه المكالمات عن توقيف 6 مشتبه بهم في حالة التلبس بفعل السرقة. وحالة تدخل تخص بيع المشروبات الكحولية، و14 قضية لترويج وإستهلاك المخدرات بأنواعها، وإسترجاع 3 مركبات مبحوث عنها.

وأَضاف بيان المديرية، أن مصالح الأمن الوطني، أحصت شهر سبتمبر 1915 نشاط آخر، أبرزها 15 تدخلا في الطريق العام. إضافة إلى 3 تدخلات تتعلق ببيع غير الشرعي في الطريق العام، و11 قضية إستهلاك وترويج المخدرات بأنواعها. وإنشاء 12 حظيرة سيارات دون رخصة، وقضية واحدة تتعلق بحيازة سلاح أبيض، و35 نشاط على مستوى خلية إستغلال تسجيلات الفيديو. تم حل 24 نشاط منها.

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