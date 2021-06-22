أمن العاصمة يتلقى 24 ألف مكالمة ويوقف 18 شخصا خلال أسبوع

تلقت قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر، 24019 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 وكذا خط النجدة 17.خلال الفترة الممتدة من 6 إلى غاية 14 جوان الجاري.كما تلقت 4 صور مجدية على تطبيق ألو شرطة تتعلق في مجملها بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام.

وأكدت مصالح أمن ولاية الجزائر، إن قاعة العمليات لذات المصلحة، تعمل على إستغلال تبليغات المواطنين.من خلال الإخطار الآني لقوات الشرطة العاملة في الميدان.التي بدورها تدخلت بكل احترافية.

وحسب ذات البيان، أسفرت هاته التدخلات عن معالجة 12 قضية، أفضت إلى توقيف 18 شخص محل تبليغ بكل من أمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، والدار البيضاء، وبئر مراد رايس، والشراقة، وبراقي، ودرارية.وتم على إثرها حجز 56 قرص من المؤثرات العقلية، و50 غرام من المخدرات.بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، وبندقية صيد بحرية، إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ24000 دج و هاتف نقال.