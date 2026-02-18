أمن العاصمة يتّخذ إجراءات وتدابير أمنية تحسُّبا لشهر رمضان المبارك

سطّرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا خاصا بمناسبة حلول شهر رمضان، تضمن جملة من التدابير والإجراءات لتأمين المواطنين وممتلكاتهم.

في هذا الإطار، ستعمل التشكيلات الأمنية على ضمان تغطية أمنية بمختلف قطاع الاختصاص بدءًا بالأسواق والمساجد، الفضاءات والساحات العمومية، أماكن التسلية والترفيه، وصولا إلى محطّات نقل المسافرين (البرية، السكّة الحديدية، الميترو والترامواي) التي تعرف حركة دائمة طوال الشهر الكريم، إضافة إلى وضع تشكيل أمني خاص لتأمين المصلين بجامع الجزائر. حسب بيان لشرطة الجزائر العاصمة.

ووفقًا للمصدر ذاته، سيكون للمصالح العملياتية مهام خاصة لتأمين مختلف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي ستقام بقطاع الاختصاص من خلال اتّخاذ وضعيات ثابتة ودوريات راكبة وأخرى راجلة، لتنظيم هذه التظاهرات، التي بدورها ستعمل على تسهيل انسيابية حركة المرور بمختلف الأحياء والشوارع، ناهيك عن تأمين المحاور الرئيسية بالطرقات خصوصا في ساعات الذّروة وقبيل الإفطار. كما تقوم أيضا بتوعية وتحسييس سواق المركبات من أخطار حوادت المرور وعدم احترام قانون المرور كالسرعة المفرطة خاصة قبيل الإفطار.

من جانب آخر، ستعمل أفواج ميدانية من شرطة العمران وحماية البيئة مدعّمة بتشكيلات أخرى على تطهير محيط الأسواق والمساحات العمومية من الباعة غير الشرعيين. مع تكثيف الدوريات لمحاربة ظاهرة الحظائر غير الشرعية وكذا ردع المخالفين بخصوص التجاوزات المتعلّقة بالصحة والبيئة. فيما ستقوم مختلف فرق الشرطة القضائية، من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة، بتجسيد التواجد الدائم في الميدان لمواجهة جرائم المساس بالأشخاص والممتلكات وحفظ الأمن والسكينة العامة.

وبمناسبة حلول هذا الشهر الكريم، تمنت مصالح أمن ولاية الجزائر للمواطنين رمضان مباركًا آمنًا، كما وضعت أرقامها الهاتفية الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17، وتطبيقة “ألو شرطة” تحت تصرفهم للتبليغ عن أي تجاوزات.