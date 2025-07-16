أمن العاصمة يحجز أزيد من 12 كلغ كيف معالج

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية المدنية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد الأسبوع المنصرم. من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم مع حجز أزيد من (12) كلغ كيف معالج.

وحسب بيان لأمن ولاية الجزائر العاصمة فإن قضية الحال انطلقت أطوارها على إثر ورود معلومات، مفادها وجود شخص مشتبه فيه يروّج للمخدّرات. بعد تحديد هويته من قبل عناصر الفرقة تمّ توقيفه قُبالة منزله. ومواصلة للتحرّيات تم توقيف باقي شركائه في القضية .

و بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، حيث أسفرت العملية على ضبط وحجز كمية من الكيف المعالج زنتها 12كلغ و20 غ.

كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية. قدره 113 مليون و100 ألف سنتيم .(10) هواتف نقالة.و مركبتين سياحيتين استعملت في نقل السموم.

هذا بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها. تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية حيازة وتخزين المخدرات. في إطار جماعة إجرامية منظمة.