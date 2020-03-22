أمن العاصمة يحجز 395 غرام من القنب الهندي بالرويبة

حجزت الشرطة القضائية لعين طاية بالعاصمة، خلال عمليتين متفرّقتين، 395 غرام، من القنب الهندي.

كما قامت ذات المصالح، بتوقيف ثلاث اشخاص مشتبه فيهم.

وحسب بيان الشرطة القضائية بالعاصمة، فقد تمت العملية، من خلال معلومات مفادها تواجد بعض الأشخاص المشتبه فيهم، يروّجون للمخدرات من نوع القنب الهندي بمناطق حضرية.

وقامت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن العاصمة باستغلال تلك المعلومات ووضعها في خطة عمل ميدانية لغرض توقيف المشتبه فيهم.

وتم خلال العملية الأولى، الاطاحة بشخصين كانا على متن مركبة نفعية.

وتم إخضاع المركبة والشخصين للتفتيش القانوني.

وحسب مصالح الأمن، فقد ضبط بحوزة أحد الشخصين ثلاثة صفائح من القنب الهندي، بوزن 295 غرام.

أما العملية الثانية، كانت من خلال مداهمة مكان يتردّد عليه أشخاص مشبوهين.

وتمّ فيه توقيف شخص كان على متن دراجة نارية.

وبعد إخضاعه لعملية الملامسة القانونية وتفتيشه، ضبط بحوزته على صفيحة من المخدرات وزنها 95 غرام، ومبلغ مالي 3800 دج من عائدات بيع السموم.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في حقّ المشتبه فيهم، عرضوا أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.