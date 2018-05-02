أمن العاصمة يحجز 90 كلغ من “الكيف” ويُطيح بشبكة دولية للمخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات تتكون من 3 أشخاص.

كما تم حجز 90 كلغ من المخدرات من صنف القنب الهندي ومبلغ مالي يقارب 2 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.

وكشفت اليوم الاربعاء، ملازم أول للشرطة سعودي سلمى، خلال ندوة صحفية على مستوى مقر الشرطة القضائية بباب الزوار،

أن هذه العملية النوعية التي نفذتها مؤخرا فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر،

مكنت من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في المتاجرة والترويج للمخدرات تتكون من 3 أشخاص.

كانوا ينشطون على محور الدار البيضاء- الدويرة- بئر توتة بالجزائر العاصمة.

وبلغت الكمية الإجمالية المحجوزة حسب ذات المصدر 90 كلغ من المخدرات الصلبة من نوع القنب الهندي.

وتعود حيثيات القضية المعالجة إثر معلومات تلقتها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، تخص نشاط هده المجموعة.

أين حاولت إغراق العاصمة بهذه الكمية الكبيرة من المخدرات.

وبعد عملية ترصد وتتبع للمشتبه فيهم تم القاء القبض على أفراد هذه الشبكة وبحوزتهم كمية المخدرات المذكورة.

وتمكنت الفرقة الأمنية في نفس العملية من حجز مبلغ مالي يقدر ب 1 مليار سنيتم

و700 مليون سنتيم.

وكذا حجز 5 سيارات نفعية فاخرة كانت تستخدم لنقل هذه السموم وعدد من الهواتف النقالة.

وباستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في قضيتهم.