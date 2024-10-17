أمن العاصمة يحدد جملة من الاجراءات لتأمين داربي الاتحاد والشباب

كشف نصالح أمن الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، الاجراءات التي سيتم اتباعها لتأمين مباراة الداربي التي ستجمع اتحاد العاصمة، بشباب بلوزداد.

ونشرت مصالح أمن العاصمة، بيان، تضمن جملة من الاجراءات الأمنية التي سيتم اتباعها لضمان سير هذه المبارة في أفضل الظروف.

وأكد هذا البيان، عن تسخير تشكيل أمني لتوجيه المناصرين، وتسهيل دخولهم، مع ضمان انسيابية حركة المرور في الطرقات المؤدية والمجاورة للملعب.

ودعت مصالح الأمن، الأنصار الذين لا يحورون على تذكرة، عدم التنقل أو التواجد في محيط الملعب، كما أكدت مكنع دخول القصر، ما عدا المرفوقين بأوليائهم، مع وجوب استظهار بطاقو الهوية.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، والتي تدخل ضمن الجولة الخامسة من البطولة المحترفة، مقررة يوم غد الجمعة انطقلاقا من السابعة مساء، بملعب “5 جويلية”.