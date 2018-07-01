أمن العاصمة يزيل 9 مفرغات عشوائية خلال جوان

تمكنت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر بالتسيق مع السللطات المحلية، خلال شهر جوان المنصرم، من إزالة 9 مفرغات عشوائية.

وحسب بيان صادر عن المدير العامة للأمن الوطني، يحوز موقع النهار أونلاين على نسخة منه، فإنه تم تسجيل 181 تدخل فيما يتعلق بإنجاز بناء بدون رخصة.

حبث سجلت ذات المصالح 4 تدخلات حول عدم مطابقة البناء لرخضة البناء المسلمة.

كما تم تسجيل 55 تدخل فيما يتعلق بالتجارة غير شرعية حول على إثرها 36 شخصا إلى مقرات الشرطة.

ومن جهة أخرى، أحصت ذات المصالح 651 تدخلا تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المعنية.