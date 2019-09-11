أمن العاصمة يسترجع أزيد من 12 مليون سنتيم و1000 أورو ومجوهرات

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر،مسبوقا قضائيا سرق مبلغا ماليا قدره 39 مليون سنتيم ومبلغا من العملة الصعبة 1000 أورو وكميّة من المعدن الأصفر.

حيثيات القضية تعود للشكوى، التي أودعتها مواطنة على مستوى الأمن الحضري السابع برج البحري التابع لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء.

مفادها تعرّضها للسرقة في حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغا ماليا من العملة الوطنية قدره 39 مليون سنتيم، مبلغ من العملة الصعبة قدره 1000 أورو، كميّة من المعدن الأصفر ومفتاحان خاصّان بسيارتين.

وقامت المصالح المعنية، بمباشرة التحريات واستغلالا لبعض المعلومات الأمنية،حدّدت عناصر الشرطة هويّة المشتبه فيه الذي تمّ توقيفه في ظرف وجيز،

حيث تبيّن أنّ مسبوق قضائيا، كما استرجعت ذات العناصر لحظة توقيفه، 33 ألف دينار، 100 أورو، حزامان كبيران، سلسلتان، خاتمان، كلّها من المعدن الاصفر.

الموقوف وبعد استجوابه، دلّ عناصر الشرطة على ما تبقّى من المسروقات التي خبّأها بمدخل احدى العمارات،تمثّلت في 12.8 مليون سنتيم، 900 أورو، 3 أساور من المعدن الأصفر، أربع أزواج قلادة أذن وآلة تصوير.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض المشتبه فيه على وكيل الجمهورية المختص اقليميا،اين امر بوضعه الحبس المؤقّت.