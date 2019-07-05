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أمن العاصمة يسترجع السيارة المسروقة بالدويرة في أقل من 24 ساعة

أخبار الجزائر
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أمن العاصمة يسترجع السيارة المسروقة بالدويرة في أقل من 24 ساعة
بقلم حكيم ش

تمكنت مصالح الأمن لولاية الجزائر العاصمة من إسترجاع السيارة المسروقة أمس الخميس، بالدويرة في أقل من 24 ساعة

هذا وقد تداولت أمس مختلف صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لشخص يسرق سيارة بالعاصمة.
ويظهر في الفيديو، أن اللص قام بفتح سيارة من نوع “نيسان نفارا”، بكل سهولة، قبل أن يلتحق به صاحب المركبة، لكن السارق تمكن من الفرار.
وأثار الفيديو، موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استكنر المواطنون هذه الأفعال.
فيما نشر آخرون، من جهتهم، الرقم التسلسلي للسيارة التي كانت تقل السارق.


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