أمن العاصمة يسترجع 12 مركبة نفعية وسياحية

تمكن أمن ولاية العاصمة، من استرجاع 12 مركبة نفعية وسياحية، حيث تم وضع حد لشبكة إجرامية وطنية منظمة مكونة من 3 أشخاص، يحترفون سرقة المركبات، مع التزوير واستعمال المزور في هيكل الأرقام التسلسلية في الطراز وكذا الملفات القاعدية.

وقد عالجت قضية الحال، فرقة الشرطة القضائية، للدار البيضاء، انطلقت أطوارها بعد ترسيم شكوى من قبل مواطن، مفادها تعرض شاحنته للسرقة، بقطاع الإختصاص.

وبعد إخبار وكيل الجمهورية بحيثيات القضية، انطلقت تحريات ميدانية واسعة، تم على إثرها توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة.