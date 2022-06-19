أمن العاصمة يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم

نظّمت مصالح أمن ولاية الجزائر، الحملة الثانية للتبرّع بالدم، والتي إنطلقت اليوم الأحد، لتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، على مستوى مجموعة الحماية والأمن باش جراح.

وتزامن تنظيم هذه الحملة، واليوم العالمي للتبرّع بالدم. كما جاء في إطار الحملة الوطنية الثانية للتبرع بالدم برسم سنة 2022. التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد.

كما سُخّرت لهذه العملية، كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها. من خلال تجهيز العيادات وكذا سيارات الإسعاف التابعة للأمن الوطني، وذلك لتوفير هذه المادة الحيوية للمرضى.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المبادرة ذات الطابع الإنساني، أصبحت تقليدا حميدا بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وتهدف هذه الحملة، لتجسيد قيم التضامن الإنساني وروح التضحية التي تعتبر جوهر عمل المهنة النبيلة لرجل الشرطة.

كما تهدف إلى تعزيز التعاون الجواري مع مختلف فئات المجتمع.

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