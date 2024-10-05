أمن العاصمة يصدر بياناً هاماً بخصوص لقاء “سوسطارة” والبيض

أصدرت مصالح أمن ولاية الجزائر، بياناً هاماً اليوم السبت، بخصوص المواجهة المرتقبة بين اتحاد العاصمة والضيف مولودية البيض.

ويستقبل “أبناء سوسطارة” غدا الأحد، تشكيلة “الفرسان” بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 18:00، برسم الجولة الـ 3 من البطولة.

وكشف بيان مصالح أمن ولاية الجزائر، بأن أبواب الملعب ستفتتح أمام جماهير الفريقين في حدود الساعة 14:00، قبل 4 ساعات عن صافرة البداية.

كما أوضح المصدر ذاته، بأنه سيتم تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه. وتسهيل دخول المناصرين. مع وجوب استظهار بطاقة الهوية.

مع وضع تشكيل أمني آخر، من أجل تنظيم وتحويل حركة المرور، لضمان الإنسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية إلى ملعب نيلسون مانديلا.

وفي المقابل، شددت مصالح أمن العاصمة. على ضرورة امتناع كل مناصر لا يحوز على تذكرة من التنقل إلى الملعب أو التواجد بمحيطه.

مشيرة إلى أنه يمنع دخول القُصّر للملعب ما عدا المرفوقين بأوليائهم. وأن كل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو أشياء محظورة سيتم توقيفه. وتقديمه أمام الجهات القضائية.