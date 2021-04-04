أمن العاصمة يصدر بيانا حول حقيقة تعرض قاصر لسوء المعاملة داخل أحد مقرات الشرطة

أصدر أمن العاصمة، بيانا، اليوم الأحد، حول تعرض قاصر لسوء المعاملة داخل أحد مقرات الشرطة.

وجاء البيان على إثر نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدّعي فيه أصحابه بوجود قاصر يكون قد تعرّض لسوء المعاملة بأحد مقرات الشرطة بالجزائر العاصمة.

وقامت مصالح أمن ولاية الجزائر بإعلام وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق للوقوف على صحّة الادعاءات التي يتضمّنها هذا الفيديو.

وأشار بيان أمن العاصمة، أنه تم استدعاء، القاصر المعني بالفيديو وولي أمره.

للعلم، إن القاصر المعني بالفيديو كان قد تم سماع أقواله، وذلك بحضور والدته.

للعلم، إن القاصر المعني بالفيديو كان قد تم سماع أقواله، وذلك بحضور والدته.

وتم سماعه بمقر المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية وليس بأمن دائرة سيدي امحمد كما روج له، في قضية التجمهر بالطريق العام.

كما تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن يُخلى سبيله رفقة والدته.

وستبلغ نتائج التحقيق، إلى الرأي العام من طرف مصالحها أو من له الصّفة القانونية في ذلك.

وأفاد أمن ولاية الجزائر أن النتائج ستبلغ للرأي العام، بعد موافقة وكيل الجمهورية المختص إقليميا.