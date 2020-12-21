أمن العاصمة يصدر نشرية بحث حول نصاب ومنتحل صفة هيئة نظامية

وجّهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء للجمهور، قصد تلقّي معلومات أو شهادات أو تقييد شكوى ضد المدعو عفير محمد.

يأتي هذا طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس.

ويتابع المدعو عفير محمد من أجل انتحال صفة، حدّدت السلطة شروط منحها، إرتداء بزّة نظامية بغير حق.

وكذا انتحال إسم الغير في ظروف قد تؤدي إلي قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية.

كما يواجه المدعو عفير محمد جنحة النصب وجنحة استغلال النفوذ المفترض.

ودعت مصالح أمن ولاية الجزائر كل شخص وقع ضحية سالف الذكر أو يحوز على معلومات، الاتصال على الفور بالمصلحة المحقّقة.