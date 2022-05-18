أمن العاصمة يضع حدا لجماعة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات بباب الواد
تمكنـت مـصـالح أمـن ولايـة الجزائر، ممثلـة فـي فرقـة الشـرطة القضائية، بأمن مقاطعة باب الوادي، من وضع حد لجماعة إجراميـة منظمـة.
وفي بيان لذات المصالح، اليوم الاربعاء، يأتي هذا التوقيف فـي قضية حيازة قصـد البيـع والشراء والتخـزين للمخدرات مـن نـوع القنـب الهنـدي.
الى جانب المؤثرات العقليـة والمخـدراتالصلبة “هيروين “، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.
وفي هذا السياق، قضية الحـال التـي تمـت تـحـت الإشراف الدائم للنيابـة المختصة إقليميـا تمـكـن خلالها عناصر الفرقـة مـن توقيف شبكة إجراميـة تتكـون مـن سـتة أشخاص مسبوقين قضــائيا، ينحـذرون مـن ولايـة الجزائـر.
أين تم حـجـز 34.79 غـرام مـن المخـدرات الصلبة هيروين”، و 75.4 غـرام مـن المـخـدرات مـن نـوع “القنب الهنـدي”، و 335 قرص مـن المـؤثرات العقليـة.
بالاضافة الى 5 أسلحة بيضـاء مـن مختلـف الإحـجـام والأنـواع، و 6 هواتـف نقالة.
و كذا مبلـغ مـالي مـن العملة الوطنيـة يـقـدر بـ38 مليون و670 ألـف سنتيم مـن عـائـدات المتاجرة و مبلغ مالي من العملة الأجنبية المقدر بـ45 اورو.
هذا وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
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العاصمة: شبكة مختصة في التزوير تحتال على 4 شركات خاصة
كما تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة وسط بالفرقة الجنائية من وضع حد لشبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور.
في وثائق إدارية، النصب والاحتيال، انتحال صفة، خيانة الأمانة.
وحسب أمن العاصمة، تتكون الشبكة من ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 و 35 سنة مسبوقين قضائيا.
وأشار ذات المصدر أن هذه الشبكة تقوم بتزوير سندات طلبيات لشراء أجهزة الإعلام الآلي. وكذا جميع الوثائق الخاصة بها وباستهداف شركات خاصة.
وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا تمكنت مصالح الأمن من توقيف أعضاء هذه الشبكة. التي نصبت على 04 شركات خاصة.
وتم في ذات السياق حجز ومصادرة خاتمین مستعملين في التزوير، ملفات قاعدية مزورة. ناسختين ملونتين، ثلاثـة هواتف نقالة.
وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة.
أمن العاصمة يوجه نداءً للجمهور
كما وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، ممثلة في المقاطعة وسط للشرطة القضائية، اليوم الجمعة،
نداء للجمهور ضد شخص مشتبه في قضايا انتحال صفة هيئة نظامية متبوع بالسرقة.
وجاء في بيان لذات المصالح، أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجزائية وعملا بالاذن الصادر عن وكيل الجمهورية لمحكمة بئرمرادرايس،
وجهت المقاطعة وسط للشرطة القضائية، اليوم الجمعة، نداء للجمهور ضد الشخص المدعو ب . م المشتبه في قضايا انتحال صفة هيئة نظامية متبوع بالسرقة.
كما دعت ذات المصالح، كل شخص وقع ضحية سالف الذكر أو يحوز على معلومات الاتصال بالمصلحة المحققة لفرقة قمع الاجرام لفرقة وسط للشرطة القضائية،
أو التقرب من أي مركز للشرطة عبر تراب الجمهورية من أجل الادلاء بشهادته أو تقييد شكوى في قضية الحال.