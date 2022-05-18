أمن العاصمة يضع حدا لجماعة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات بباب الواد

تمكنـت مـصـالح أمـن ولايـة الجزائر، ممثلـة فـي فرقـة الشـرطة القضائية، بأمن مقاطعة باب الوادي، من وضع حد لجماعة إجراميـة منظمـة.

وفي بيان لذات المصالح، اليوم الاربعاء، يأتي هذا التوقيف فـي قضية حيازة قصـد البيـع والشراء والتخـزين للمخدرات مـن نـوع القنـب الهنـدي.

الى جانب المؤثرات العقليـة والمخـدراتالصلبة “هيروين “، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

وفي هذا السياق، قضية الحـال التـي تمـت تـحـت الإشراف الدائم للنيابـة المختصة إقليميـا تمـكـن خلالها عناصر الفرقـة مـن توقيف شبكة إجراميـة تتكـون مـن سـتة أشخاص مسبوقين قضــائيا، ينحـذرون مـن ولايـة الجزائـر.

أين تم حـجـز 34.79 غـرام مـن المخـدرات الصلبة هيروين”، و 75.4 غـرام مـن المـخـدرات مـن نـوع “القنب الهنـدي”، و 335 قرص مـن المـؤثرات العقليـة.

بالاضافة الى 5 أسلحة بيضـاء مـن مختلـف الإحـجـام والأنـواع، و 6 هواتـف نقالة.

و كذا مبلـغ مـالي مـن العملة الوطنيـة يـقـدر بـ38 مليون و670 ألـف سنتيم مـن عـائـدات المتاجرة و مبلغ مالي من العملة الأجنبية المقدر بـ45 اورو.

هذا وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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