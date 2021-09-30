أمن العاصمة يضع حد لجماعة أشرار أثارت الرعب بمحطات النقل الحضري للمسافرين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الأول للمقاطعة الإدارية حسين داي، خلال هذا الأسبوع، من وضع حد لجماعة أشرار مكونة من 5 أشخاص.

وفي بيان لأمن ولاية العاصمة، فقد كانت تعمل هذه العصابة على الابتزاز والسرقة بالعنف تحت طائلة التهديد بواسطة أسلحة بيضاء، مع إثارة الرعب في وسط المسافرين على مستوى محطة نقل المسافرين بالخروبة وموقف الهواء الجميل.

وقد جاءت هذه العملية الشرطية، على إثر تلقي مصالح الشرطة لشكاوى بخصوص تعرض أصحاب مركبات نقل المسافرين إلى الاعتداء والابتزاز من قبل أفراد هذه الجماعة الإجرامية.

حيث وتحت إشراف النيابة العامة المختصة إقليميا، باشرت مصالح الشرطة إجراءات التحري في القضية، التي أفضت الى تحديد هوية المشتبه فيهم ليتم توقيفهم على إثر عمليات شرطية مختلفة.

هذا و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.