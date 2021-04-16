أمن العاصمة يضع عدا لمجموعة اجرامية ببومعطي بالحراش

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائـر من توقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم في قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض عرضها على الغير، مـع حـجــز (96) قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدر بـ (67.500) دينار.

حيثيات القضية حسب بيان لأمن ولاية الجزائر تعود إلى معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر الأمن الحضري الرابع والعشرون بومعطي.

وجاء في المعلومات قيام بعض الأشخاص المشبوهين والمسبوقين قضائيا ومعتادي الإجرام، بحيازة كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة وعرضها وسط الشباب والقصر.

وأضاف ذات البيان أن المشتبه فيهم كان بحوزتهم و أسلحة بيضاء محظورة على مستوى حي بومعطي الحراش.

تفعيلا للمعلومة باشرت مصالح الأمن الحضري الرابع والعشرون بومعطي الأبحاث والتحريات عن قضية الحال

.حيث تم تحديد الهوية الكاملة للمتورطين، على إثر ما سبق ذكره وبناءا على إذن التفتيش الصادر عنوكيل الجمهورية تم إيقاف المشتبه فيهم وتفتيش منزلهم وتوقيفهم،قصد وضع حد لنشاط هذه الجماعة الإجرامية وسط الحي المقيمين به وكذا الأحياء المجاورة.

وتم حجز (96) قرص مهلوس، (14) سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام، وقطعة من المخدرات مهيأة للترويج بوزن (17.5) غرام وكذلك مبلغ مالي مقدر بـ(67.500) دينار من عائدات الترويج.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أماموكيل الجمهورية المختص إقليميا.