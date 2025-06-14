أمن العاصمة يضع مخططًا أمنيًا خاصًا لتأمين امتحانات البكالوريا

وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر، مخططا أمنيا خاصا ضمانا لأمن وسلامة الممتحنين وكذا المؤطرين، تحسبا لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا التي تنطلق غدا الأحد.

وحسب بيان لذات المصالح، تأتي هذه الإجراءات والتدابير المسبقة ضمن إطار تأمين مراكز الامتحان الواقعة ضمن اختصاص الأمن الوطني.

وسيتم استعمال واستغلال كافة الامكانيات والوسائل الضرورية من أجل ضمان السير الحسن لإجراء هذه الامتحانات الوطنية الرسمية.

ويهدف هذا المخطط الأمني المسطّر لتغطية هذا الحدث المبني على تعزيز التواجد الميداني لقوات الشرطة، إلى تأمين جميع المؤسسات التربوية التي تجرى بها الامتحانات.

بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة لضمان تغطية أمنية شاملة. وإحباط أي أعمال من شأنها تعكير صفو السير الحسن لهذه الامتحانات.

وتأمين عملية نقل مواضيع الامتحانات انطلاقا من مراكز التجميع إلى غاية المؤسسات التربوية المعنية بالامتحان.

كما تم ضبط برنامج خاص لتسهيل حركة المرور، خاصة عبر الشوارع والطرقات التي تشهد كثافة مرورية. وذلك تفاديا لأي حوادث مرورية مع محاربة ظاهرة الوقوف والتوقف العشوائي للمركبات أمام مراكز الامتحان.