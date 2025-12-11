أمن العاصمة يطيح بجماعة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات   

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر وسط الأسبوع المنصرم. من توقيف 13 شخص مشتبه فيهم مع حجز قرابة (10) كلغ كيف معالج.

وتمت هذه العملية تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحققين من كشف نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات. ليتم تحديد هوية أفرادها و توقيفهم تباعا، مع ضبط هذه الكمية من السموم.

كما مكنت من ضبط وحجزكمية من الكيف المعالج زنتها (09) كلغ و(700) غ. مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 122 مليون سنتيم و 800 أورو من عائدات ترويج السموم . (06) مركبات سياحية ودراجة نارية إستعملوا في نقل السموم .

و بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة بئر مراد رايس، عن قضية الإتجار غير المشروع بالمخدرات، جناية الإستيراد بطريقة غير مشروعة للمخدرات، المتاجرة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، التخزين ، العرض والبيع والنقل ، تبييض الأموال.