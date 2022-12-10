أمن العاصمة يطيح بشاب مختص في تزوير شهادات وعقود عمل وبيعها

تمكنت مصالح الامن بولاية الجزائر من الإطاحة بشاب مختص في تزوير شهادات وعقود عمل وبيعها. وحسب ذات المصالح الشاب الموقوف يعمل بديوان الحبوب والبقول الجافة واحتال على عشرات الضحايا.

عملية التوقيف جاءت بعد منشورات على الفيسبوك وتسجيلات صوتية تكشف قيامه بالاحتيال على ضحاياه. أين الموقوف تلقى أموالا من ضحاياه بعدما وعدهم بالتوظيف في ديوان الحبوب ومَنَحهم عقود عمل مزورة.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها إدارة ديوان الحبوب كشفت أن الموقوف زوّر شهادات جامعية ودبلومات في عملية توظيفه.

وسيتم تقديم الموقوف للمثول أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا في الساعات القليلة القادمة.