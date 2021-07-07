أمن العاصمة يطيح بشبكة اجرامية تمتهن سرقة المركبات باقليم باب الزوار

اطاحت مصالح الامن بشبكة اجرامية تضم اكثر من 100 فردا، مختصة في سرقة المركبات ، حيث تم تقديم المشنبه فيهم صبيحة الاربعاء امام وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء .

وحسب المعلومات المستقاة، فان تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية، بعد سلسلة تحقيقات معمقة باشرتها ذات المصالح بخصوص وجود عصابة اجرامية تمتهن سرقة السيارات بالعاصمة، انطلاقا من اقليم باب الزوار، وهذا بناء على شكاوى قيدها عشرات الضحايا امام مصالح الامن مفادها تعرض مركباتهم لعمليات سطو بمنطقة بأحياء مختلفة بالضاحية الشرقية للعاصمة

وسيخضع المشتبه فيهم للتحقيق بعد الاستماع اليهم امام وكيل الجمهورية، بخصوص الوقائع المنسوبة اليهم كما سيعلن حوالي 200 شخصا تأسسهم كاطراف مدنية، بصفتهم ضحايا عمليات سطو طالت مركباتهم.