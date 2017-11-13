أمن العاصمة يطيح بشبكة دولية لتهريب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية

تمكن من توقيف 12 شخصا واسترجاع 15 مركبة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، احترفت سرقة وتهريب السيارات، حيث تم توقيف 12 شخصا مشتبها فيه، مع استرجاع 15 مركبة وضبط 32 ملفا قاعديا مزوّرا خاصا بالتسجيل الأولي للمركبات لمختلف الوكلاء.

تفاصيل القضية حسب بيان لأمن ولاية الجزائر، تعود إلى ورود معلومات لفصيلة مكافحة تهريب السيارات بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، تفيد بوجود شبكة مختصة في التهريب الدولي للسيارات وتزوير الملفات القاعدية تنشط على مستوى مختلف الولايات، وعليه تم فتح تحقيق معمق في القضية أسفر عن الإطاحة بهذه العصابة وتوقيف 12 شخصا، مع استرجاع 15 مركبة محل سرقة وتهريب دولي، فيما تبقى 22 مركبة محل بحث، كما تمّ في هذه القضية ضبط 32 ملفا قاعديا مزوّرا خاصا بالتسجيل الأولي للمركبات لمختلف الوكلاء، كما تبين من خلال التحريات، أن الملفات المسترجعة تمّ إخفاؤها من قبل شركاء عناصر الشبكة من داخل بلدية تاجنانت في ولاية ميلة وإتلافها وتمزيقها جزئيا.

الجدير بالذكر أن عدد أطراف القضية بلغ 71 شخصا، تم تحديد وسماع 18 ضحية، منهم 14 طرفا مسموعا لفائدة التحقيق، كما تم تحديد هويّة 16 طرفا غير مسموع يحتم مشاركتهم في الجريمة، مع ثبوت تورّط 23 طرفا في القضية، منهم 9 في حالة فرار واثنين موقوفين بمؤسسة إعادة التربية لتورطهم في جرائم أخرى، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم 12 بجرم تكوين جماعة أشرار مختصة في سرقة المركبات والتزوير في المواصفات التقنية للمركبات والتزوير واستعمال المزور في الملفات القاعدية لتسجيل المركبات والتهريب الدولي للمركبات ومخالفة التشريع الجمركي والمشاركة وإخفاء المركبات محل السرقة، أحيلوا بموجبه على الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين تم إيداع 6 منهم الحبس المؤقت، في حين تم وضع البقية تحت الرقابة القضائية.