أمن العاصمة يطيح بشبكة من 3 محتالين تنشط في عمليات نصب عبر الأنترنت

كانوا يقدّمون طلبيات للتحصل على أقنعة طبية ثم يسطون عليها

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، جماعة إجرامية متكونة من 3 أشخاص، ينشطون في مجال النصب والاحتيال باستغلال جائحة “كورونا”، وذلك عن طريق نصبهم على المواطنين في عمليات بيع وشراء وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، بأن القضية عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية حسين داي، بعد تلقّي العديد من الشكاوى حول قضايا نصب واحتيال عبر شبكة التواصل الاجتماعي، من خلال تواجد مجموعة من الأشخاص يقدّمون عروض شراء أقنعة طبيّة، بعد الحصول على مموّن لطلباتهم، يضربون له موعدا ويفرّون بسلعته نحو وجهة مجهولة، الأمر الذي دفع بعناصر الشرطة إلى فتح تحقيق ميداني، أسفر عن تحديد نوعية السيارة المستعملة.

وأضاف البيان بأنه بعد عملية ترصّد محكمة، تم الإيقاع بشخصين مشتبه فيهما كانا على متن سيارة سياحية، وبعد إخضاع أحدهما لعملية التلمّس الجسدي، ضبط بحوزته على 64 كمامة ومبلغ مالي قدره 12 ألف دج، وبمواجهتهما بما نسب إليهما من أفعال، اعترفا باقترافهما لعملية النصب على العديد من الضحايا، آخرهم نصبوا عليه في 25 ألف كمامة بمبلغ 82.5 مليون سنتيم، لتستمر التحريات بعدها، أين تمّ توقيف مشتبها فيه ثالث كان مشاركا في مختلف عمليات النصب.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم أطراف قضية الحال أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت، أما الثالث، فوضع تحت الرقابة القضائية.