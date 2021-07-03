أمن العاصمة يطيح بعائلة من 5 أشخاص بالرايس حميدو زرعت الرعب

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمقاطعة الادارية لباب الوادي بولاية الجزائر من الإطاحة بـ 5 أشخاص من عائلة واحدة رزعوا الرعب وسط السكان.

وحسب بيان امن العاصمة العصابة تتكون من 5 أشخاص من عائلة واحدة كلهم مسبوقون قضائيا ومعروف عنهم وسط حيهم بالرايس حميدو ترويج المخدرات وذلك على مستوى مدخل سكناهم.

عملية التوقيف تمت إثر مداهمة افراد الشرطة القضائية المكان المشبوه،حيث قام المشتبه فيهم الخمس بالفرار إلى منزلهم. ليقوموا بالإعتداء على الشرطة بالسب والشتم ورمي المقذوفات.

وأضاف ذات البيان ان الملية اسفرت عن حجز كمية من المؤثرات العقلية تمتلت في 137 قرص من المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى 4 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام.

كما مكنت العملية من ضبط مبلغ مالي قدر بـ 56000 دج.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية. أين أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.