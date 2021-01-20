أمن العاصمة يطيح بعصابة تمتهن سرقة أجهزة راديو “كليو4” بالعاصمة

أطاحت مصالح أمن العاصمة بجماعة أشرار تمتحن سرقة أجهزة راديو المركبات من نوع “كليو4”.

وتضم العصابة 4 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 28 و33 سنة، بحيث كان الجناة ينفذون جرائمهم في جنح الظلام باستعمال مركبة من نوع “اودي”.

وتبين من خلال تلاوة قرار الإحالة بمحكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء، أن وقائع القضية تعود إلى ليلة 24و25 فيفري 2016،.

وتعرضت 7 مركبات من نوع “كليو 4” إلى الكسر والسرقة من قبل مجهولين، أين تم السطو على في ذات الليلة على أجهزة الراديو.

وعلى أثر هذه الجرائم تم فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، ليتم على اثره باستعمال نظام التعرف على البصمات من تحديد هوية الفاعلين.

ويتعلق الأمر بكل من “ه. ز” والمدعو “ابراهيم “، ليعترف المتهم الأول “زكريا” بالأفعال المنسوبة اليه.

وصرح المتهم أنه بليلة الوقائع كان برفقة صديقه “ب. رشيد” بالحي الذي يقطنه، فقدم المدعو “ابراهيم” برفقة “ش. اكلي”، على متن مركبة من نوع “كليو 4”.

وأضاف المتهم أنه جرى اتفاق على سرقة أجهزة راديو مركبات “كليو 4″، بسبب تزايد الطلب عليها في السوق،.

فتنقل المتهمون على متن المركبة التي كان يقودها ” اكلي”، مضيفا المتهم في معرض اعترافته، بحيث انه تولى كسر زجاج المركبات.

وقال إن شريكه “ابراهيم ب” قام انتزاع أجهزة الراديو، في حين تولى كل من “أكلي” و”رشيد” مهمة الحراسة.

والتمس النائب العام بعد استجواب المتهمين من قبل هيئة محكمة الجنايات تشديد العقوبة في حق كل و احد منهم.